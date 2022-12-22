Мэр Собянин рассказал о развитии молодёжных инициативе и проектов в Москве
18:57 22.12.2022
В Москве активно поддерживают молодежные инициативы и проекты, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин после заседания Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.
«Сегодня состоялось заседание Госсовета РФ по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Президент подчеркнул, что ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, - написал градоначальник в Telegram. - Тогда смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны».
Как сообщил Собянин, в мегаполисе больше 3,2 млн горожан 14-до 35 лет - школьников, студентов и работающей молодежи. «Мы со своей стороны стараемся создавать возможности, поддерживать их инициативы и проекты. Почти три года назад мы открыли проектный офис «Молодежь Москвы». За это время его команда запустила 10 городских проектов по разным направлениям. Самыми популярными стали: «МедиаШУМ», «ВРаботе» и «Город Героев Москва», - отметил Собянин.
Согласно данным мэра, в 2022 году по итогам городского конкурса грантов 56 молодежных инициатив получили поддержку Москвы. В 2023 году планируется увеличить количество проектов, а также открыть новые пространства для встреч и общения активной молодежи.
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