0
0
123
НОВОСТИ

Мэр Собянин рассказал о развитии молодёжных инициативе и проектов в Москве

18:57 22.12.2022

В Москве активно поддерживают молодежные инициативы и проекты, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин после заседания Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

«Сегодня состоялось заседание Госсовета РФ по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Президент подчеркнул, что ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, - написал градоначальник в Telegram. - Тогда смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны».

Как сообщил Собянин, в мегаполисе больше 3,2 млн горожан 14-до 35 лет - школьников, студентов и работающей молодежи. «Мы со своей стороны стараемся создавать возможности, поддерживать их инициативы и проекты. Почти три года назад мы открыли проектный офис «Молодежь Москвы». За это время его команда запустила 10 городских проектов по разным направлениям. Самыми популярными стали: «МедиаШУМ», «ВРаботе» и «Город Героев Москва», - отметил Собянин.

Согласно данным мэра, в 2022 году по итогам городского конкурса грантов 56 молодежных инициатив получили поддержку Москвы. В 2023 году планируется увеличить количество проектов, а также открыть новые пространства для встреч и общения активной молодежи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:55 22.12.2022
Презижент РФ рассказал, какие люди представляют опасность для страны
0
35
19:40 22.12.2022
Послание Федеральному собранию состоится в новом году - Путин
0
69
19:30 22.12.2022
Россия стремиться закончить конфликт на Украине " чем быстрее, тем лучше" - Путин
0
91
19:17 22.12.2022
Путин рассказал, почему в этом году не было послания федеральному собранию
0
120
19:02 22.12.2022
Путин считает, что Россия прошла этот год достаточно уверенно
0
134
18:55 22.12.2022
Путин вышел к прессе после заседания Госсовета
0
144
17:40 22.12.2022
Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
0
203
17:12 22.12.2022
США и их союзники наращивают объемы военной помощи Киеву — Герасимов
0
235
17:00 22.12.2022
Путин уполномочил кабмин выдавать разрешения на сделки с лицами, попавшими под санкции РФ
0
235
16:32 22.12.2022
Премьер Венгрии предложил распустить Европарламент в связи с коррупционным скандалом
0
250

Возврат к списку