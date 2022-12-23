Мэр Собянин одобрил планы строительства Центра инноваций, Музея искусств и еще пяти объектов в Москве

10:45

Планы строительства в Москве семи объектов среди которых детские сады, Центра инноваций и импортозамещения и Музей искусств, одобрены мэром Сергеем Собяниным. Поекты планируется выполнить за счет частных инвестиций в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Среди объектов четыре учреждения образования, в частности два детских сада на 550 детей (ул. Логинова, Любучанский пер.), школа на 750 учеников (ул. Логинова) и учебно-воспитательный комплекс на 1575 детей (ул. Любучанская). Также построены будут Центр инноваций и импортозамещения - в поселении Воскресенское (квартал №100, между Остафьевским шоссе и ул. Троицкая), Музей искусств - в Даниловском районе, на территории ЗИЛ (ул. Автозаводская, вл. 23/4), многофункциональный общественно-деловой центр в Левобережном районе (Ленинградское шоссе, земельный участок 63/7).

В результате выполнения проектов планируется создать более 3,2 тыс. рабочих мест. В реализацию проектов предполагается инвестировать12 млрд руб.

Реализуемая в Москве программа по стимулированию создания мест приложения труда стартовала в 2019 году и предполагает предоставление льгот инвесторам, которые возводят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц и других. Уже одобрены проекты, в которые будут инвестированы 152 млрд руб., что даст возможность создать более 56,6 тыс. рабочих мест.