США исключили Турцию из программы создания F-35, опасаясь утечки технологий — эксперт
11:20 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за опасений США, что Анкара использует американские технологии при создании «национального ударного самолета». Об этом сообщил отставной генерал турецких ВВС Эрдоган Каракуш в эфире телеканала «Си-эн-эн тюрк» в пятницу.
«Заявления США о том, что Турция была исключена из программы производства F-35 в связи с приобретением у России ЗРК С-400 были лишь предлогом. На самом деле они [в США] не хотели, чтобы технологии, которые используются при создании американских истребителей нового поколения, были доступны Турции», — отметил Каракуш.
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