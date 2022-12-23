0
0
115
НОВОСТИ

На Украине промышленное производство в IV квартале сократилось на 70%

15:00 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленное производство на Украине в IV квартале текущего года сократилось в среднем на 70%. Об этом в пятницу сообщил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Падение реального производства в IV квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях — 80-90%, в некоторых — 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе, схемы подключения того или иного предприятия и его критичности для экономики», — сказал Шурма в интервью агентству «РБК-Украина».

Он отметил общую сложность ситуации, подчеркнув, что власти не ограничивают производство в критически важных отраслях промышленности, таких как добыча угля, нефтепереработка, нефтедобыча, а также на предприятиях, имеющих военное значение.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что на фоне систематических отключений электроэнергии падение производства в октябре 2022 года составило 39% по сравнению с октябрем 2021 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 23.12.2022
Нетаньяху приветствовал действия полицейских, застреливших террориста в Кафр-Касеме
0
15
15:32 23.12.2022
В Швеции хотят увеличить набор призывников на срочную военную службу
0
80
15:12 23.12.2022
Два человека погибли в ходе стрельбы в Париже
0
106
14:32 23.12.2022
В демилитаризации Украины есть существенные продвижения — Песков
0
199
14:12 23.12.2022
Власти РФ должны уделять повышенное внимание уехавшим из страны гражданам — доклад
0
230
14:00 23.12.2022
Перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвался автомобиль — Рогов
0
218
13:32 23.12.2022
Госсовет Татарстана поддержал переименование поста президента республики в раиса
0
241
13:20 23.12.2022
Европа просит Россию увеличить поставки газа, этот рынок актуален для РФ — Новак
0
270
13:05 23.12.2022
В Москве выявили 1 698 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
236
13:00 23.12.2022
Введение ЕС потолка цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью к России» — Медведев
0
250

Возврат к списку