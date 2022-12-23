На Украине промышленное производство в IV квартале сократилось на 70%

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленное производство на Украине в IV квартале текущего года сократилось в среднем на 70%. Об этом в пятницу сообщил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Падение реального производства в IV квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях — 80-90%, в некоторых — 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе, схемы подключения того или иного предприятия и его критичности для экономики», — сказал Шурма в интервью агентству «РБК-Украина».

Он отметил общую сложность ситуации, подчеркнув, что власти не ограничивают производство в критически важных отраслях промышленности, таких как добыча угля, нефтепереработка, нефтедобыча, а также на предприятиях, имеющих военное значение.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что на фоне систематических отключений электроэнергии падение производства в октябре 2022 года составило 39% по сравнению с октябрем 2021 года.