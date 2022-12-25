В Африку попало только 12% украинской пшеницы, вывезенной по зерновому коридору
21:00 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 1 августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов. Всего было вывезено 15 млн 80 тыс. тонн 13 разновидностей агропродукции. В турецкие порты прибыл 171 сухогруз», — приводит его слова Анатолийское агентство.
По словам Караисмаилоглу, в Турцию было поставлено 15% от всей вывезенной продукции. «В страны Африки было доставлено 12%, Азии — 29%, Европы — 44%», — сообщил министр.
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