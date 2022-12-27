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НОВОСТИ

Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России

09:00 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", - сказал Лавров.

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