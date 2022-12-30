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Поставки оружия Киеву являются «кратчайшим путем к миру» - генсек НАТО

10:30 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — утверждал он в интервью агентству ДПА, опубликованном в пятницу. По словам Столтенберга, Москва должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого, считает генсек НАТО, якобы будут возможны мирные переговоры.

Одновременно он дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России. «Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе Украина», — сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.

Коснувшись возможности предоставления Киеву ракет средней дальности, он указал на то, что союзники по НАТО ведут постоянный диалог по вопросу поставок «специфических боевых систем».

В четверг губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе Саратовской области сработала система ПВО, был уничтожен беспилотник. Его осколками были повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. В результате инцидента никто не пострадал.

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