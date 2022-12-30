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НОВОСТИ

Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию ВСУ как одну из версий инцидента с ракетой

11:00 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300, уничтоженной в четверг силами белорусской ПВО в воздушном пространстве республики. Об этом в пятницу сообщил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев.

«По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — сказал он в видео, распространенном пресс-службой белорусского оборонного ведомства.

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