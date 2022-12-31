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НОВОСТИ

Молдавия получит 250 млн евро от ЕС в будущем году

12:40 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз в наступающем году выделит для поддержки проевропейских устремлений Молдавии 250 млн евро.

«Завершаем еще один год, полный вызовов и успехов, подтверждением намерений ЕС продолжать поддерживать проевропейские устремления Молдавии. В следующий период ЕС окажет Молдавии финансовую поддержку в размере 250 миллионов евро», — говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте представительства ЕС в Кишиневе. В нем отмечено, что от 150 до 170 млн запланировано инвестировать в энергетическую, транспортную и медицинскую инфраструктуру республики.

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