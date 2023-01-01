Британия может лишиться двух АЭС из-за налоговой политики кабинета Сунака
12:26 01.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
АЭС «Хейшэм-1» и «Хартлпул» планировалось вывести из эксплуатации в марте 2024 года, однако в EDF рассматривали возможность продлить их работу на «короткий срок» из-за масштабного энергетического кризиса. Теперь в корпорации заявляют, что это будет значительно сложнее сделать после того, как кабинет Сунака ввел налог на непредвиденную прибыль для производителей электроэнергии.
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