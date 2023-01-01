Британия может лишиться двух АЭС из-за налоговой политики кабинета Сунака

12:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская энергетическая корпорация EDF («Электрисите де Франс») может досрочно вывести из эксплуатации две АЭС в Великобритании из-за налоговой политики правительства британского премьера Риши Сунака. Как отмечает в воскресенье газета «Санди телеграф», для королевства будет опасно потерять дополнительные энергетические мощности на фоне потенциальной угрозы дефицита и веерных отключений электроэнергии.

АЭС «Хейшэм-1» и «Хартлпул» планировалось вывести из эксплуатации в марте 2024 года, однако в EDF рассматривали возможность продлить их работу на «короткий срок» из-за масштабного энергетического кризиса. Теперь в корпорации заявляют, что это будет значительно сложнее сделать после того, как кабинет Сунака ввел налог на непредвиденную прибыль для производителей электроэнергии.