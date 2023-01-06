Нефть, которая обычно шла в Европу, куплена Китаем - СМИ

15:40 Источник: Газета.Ru

Китай закупает сырую нефть, которую обычно направляют в Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров.

По их данным, Пекин уже купил 5 млн баррелей преимущественно сырья из Казахстана. Кроме того, китайский нефтетрейдер Unipec приобрел не менее 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе 2023 года.

Как отметили в Bloomberg, КНР покупает нефть, важную для европейских стран, которые снизили объем ее закупки у Москвы в 2022 году.