Нефть, которая обычно шла в Европу, куплена Китаем - СМИ
15:40 06.01.2023 Источник: Газета.Ru
Китай закупает сырую нефть, которую обычно направляют в Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров.
По их данным, Пекин уже купил 5 млн баррелей преимущественно сырья из Казахстана. Кроме того, китайский нефтетрейдер Unipec приобрел не менее 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе 2023 года.
Как отметили в Bloomberg, КНР покупает нефть, важную для европейских стран, которые снизили объем ее закупки у Москвы в 2022 году.
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