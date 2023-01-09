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НОВОСТИ

ВС РФ освободили село Бахмутское в ДНР

10:32 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы освободили село Бахмутское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — говорится в сообщении в соцсети.

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