ВС РФ освободили село Бахмутское в ДНР
10:32 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы освободили село Бахмутское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — говорится в сообщении в соцсети.
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