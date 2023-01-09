В России выявили 2 754 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 754, летальных исходов из-за ковида — на 41. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 5 июля, когда зафиксировали 2 676 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 3 127 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 21 829 736 и 394 121 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 990 против 3 694 днем ранее, до 21 248 549.