В России выявили 2 754 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 754, летальных исходов из-за ковида — на 41. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 5 июля, когда зафиксировали 2 676 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 3 127 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 21 829 736 и 394 121 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 990 против 3 694 днем ранее, до 21 248 549.
НОВОСТИ
- 12:20 09.01.2023
- МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина
- 12:05 09.01.2023
- Китай провел военные учения вблизи Тайваня
- 11:40 09.01.2023
- Институт Гайдара: Следующий новый год РФ встретит с самым низким в российской истории числом рождений
- 11:32 09.01.2023
- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова
- 11:20 09.01.2023
- В Соледаре отмечается массовое бегство военнослужащих ВСУ из городской застройки — НМ ЛНР
- 11:05 09.01.2023
- Половина населения Финляндии выступает против размещения базы НАТО в стране
- 11:00 09.01.2023
- Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
- 10:32 09.01.2023
- ВС РФ освободили село Бахмутское в ДНР
- 10:20 09.01.2023
- NYP призвала Байдена не баллотироваться на второй срок словами: «Джо нет!»
- 10:05 09.01.2023
- Резкое обмеление Днепра повышает угрозу форсирования реки ВСУ — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать