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НОВОСТИ

В России выявили 2 754 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 754, летальных исходов из-за ковида — на 41. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 5 июля, когда зафиксировали 2 676 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 3 127 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 21 829 736 и 394 121 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 990 против 3 694 днем ранее, до 21 248 549.

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