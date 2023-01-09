На Украине наблюдается серьезный дефицит советских трансформаторов - FT
13:32 09.01.2023 Источник: Газета.Ru
На Украине стали появляться сложности по причине сильной нехватки советских трансформаторов напряжением 750 кВ, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Об этом сообщает The Financial Times.
По информации СМИ, каждый трансформатор, требующийся украинской стороне, весит до 200 т.
Также в FT подчеркнули, что большая часть энергетической системы Украины эксплуатирует старую советскую систему. Она работает при более высоком напряжении, чем в Евросоюзе. Именно последнее обстоятельство делает систему несовместимой с большей частью западного оборудования.
«В течение первых восьми месяцев <...> у нас был большой запас [запасных] трансформаторов», — пояснил Кудрицкий.
Теперь в новых трансформаторах назрела острая необходимость, отметил Глава «Укрэнерго». Газета.Ru
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