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Песков призвал не придавать значения сообщениям о якобы продолжении мобилизации

14:32 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не стоит придавать значения сообщениям в телеграм-каналах о якобы продолжении мобилизации в РФ. В беседе с журналистами в понедельник представитель Кремля подчеркнул, что первоисточником информации являются официальные власти.

«Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы», — сказал Песков, комментируя сообщения о якобы продолжении мобилизации.

Он напомнил, что по поводу мобилизации «все много раз было сказано» официальными властями.

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