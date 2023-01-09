Песков призвал не придавать значения сообщениям о якобы продолжении мобилизации
14:32 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не стоит придавать значения сообщениям в телеграм-каналах о якобы продолжении мобилизации в РФ. В беседе с журналистами в понедельник представитель Кремля подчеркнул, что первоисточником информации являются официальные власти.
«Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы», — сказал Песков, комментируя сообщения о якобы продолжении мобилизации.
Он напомнил, что по поводу мобилизации «все много раз было сказано» официальными властями.
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