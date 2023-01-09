Папа Римский Франциск призвал отказаться от системы блоков и альянсов в мировом управлении
15:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более справедливое, основанное на многополярности мировое управление может помочь избежать многих конфликтов. Такое мнение выразил в понедельник, обращаясь к дипломатам при Святом престоле, Папа Римский Франциск.
«Нынешний конфликт на Украине сделал более очевидным кризис, который долгое время затрагивал мировую систему, нуждающуюся в глубоком переосмыслении, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на вызовы нашего времени. Это требует реформы органов управления, чтобы они действительно отражали потребности и чувства всех народов, не допуская механизмов, которые придают больший вес одним за счет других. Стоит не опираться на систему блоков и альянсов, но создавать возможности для всеобъемлющего диалога», — отметил понтифик.
НОВОСТИ
- 15:12 09.01.2023
- Кремль «ничего хорошего» не думает об антироссийских высказываниях Смольянинова — Песков
- 14:32 09.01.2023
- Песков призвал не придавать значения сообщениям о якобы продолжении мобилизации
- 14:12 09.01.2023
- Россия не воюет с Украиной — Патрушев
- 14:00 09.01.2023
- В Швеции вновь появится гражданская служба по призыву — премьер
- 13:32 09.01.2023
- На Украине наблюдается серьезный дефицит советских трансформаторов - FT
- 13:20 09.01.2023
- Хорошие отношения Турции с Россией поддерживают почти 73% турок — опрос
- 13:05 09.01.2023
- В Москве выявили 793 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 09.01.2023
- Киев пытается убедить своих военных, что в Соледаре идет ротация, это неправда — НМ ЛНР
- 12:32 09.01.2023
- ВСУ за новогодние праздники обстреляли Донецк 230 раз
- 12:20 09.01.2023
- МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать