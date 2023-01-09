Папа Римский Франциск призвал отказаться от системы блоков и альянсов в мировом управлении

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более справедливое, основанное на многополярности мировое управление может помочь избежать многих конфликтов. Такое мнение выразил в понедельник, обращаясь к дипломатам при Святом престоле, Папа Римский Франциск.

«Нынешний конфликт на Украине сделал более очевидным кризис, который долгое время затрагивал мировую систему, нуждающуюся в глубоком переосмыслении, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на вызовы нашего времени. Это требует реформы органов управления, чтобы они действительно отражали потребности и чувства всех народов, не допуская механизмов, которые придают больший вес одним за счет других. Стоит не опираться на систему блоков и альянсов, но создавать возможности для всеобъемлющего диалога», — отметил понтифик.