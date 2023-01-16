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Главе МИД Британии предстоит ответить за поддержку Киева и неонацизма — Захарова

22:00 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли подвергся санкциям РФ за антироссийский курс, но за поддержку Киева и неонацизма ему еще предстоит ответить. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на высказывания Клеверли после введения ограничений в его отношении. Глава МИД Британии заявил, что «рад быть под санкциями, если такова цена за поддержку свободы Украины».

«Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить еще предстоит», — написала она в соцсети.

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