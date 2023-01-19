СберБизнес возглавил рейтинг интернет-банков для предпринимателей

12:04

Сбер возглавил рейтинг лучших интернет-банков России для среднего и малого бизнеса от iXBT.pro. Веб-версия онлайн-банкинга СберБизнес победила в обеих номинациях рейтинга – «Лучшая экосистема сервисов в интернет-банках для бизнеса» и «Лучший интернет-банк как технологическая платформа».

В выборку исследования вошли крупнейшие банки России по количеству корпоративных клиентов, а также «цифровые банки» без физических офисов обслуживания (независимо от числа клиентов). Работа велась в три этапа. Вначале состоялось 50 интервью с предпринимателями, которые лично используют интернет-банк (генеральные директора, главные бухгалтера, финансовые и коммерческие директора компаний сегмента малого и среднего бизнеса). Затем 250 респондентов прошли онлайн-опрос.

На третьем этапе эксперты проанализировали веб-версии различных интернет-банков по 89 параметрам. Среди них: авторизация и управление учетными данными; безопасность, надежность и инструменты управления правами доступа; дистанционная поддержка пользователей и инструменты коммуникации; юзабилити интерфейса и основных пользовательских сценариев; навигация и инструменты поиска информации; инструменты информирования о важных событиях (нотификация) и персонализация их настройки под потребности пользователя; инструменты для работы со счетами и операциями организации; линейка финансовых и нефинансовых продуктов и многое другое. По совокупности всех этих параметров СберБизнес оказался самым удобным, надежным и многофункциональным интернет-банком для предпринимателей.

СберБизнес доступен корпоративным клиентам банка в мобильной и веб-версии. В 2022 году хотя бы раз в месяц (а обычно гораздо чаще) им пользовались 2,68 млн индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. СберБизнес позволяет проводить расчеты, выставлять и распознавать счета, анализировать ключевые показатели предприятия, подключать услуги и сервисы для управления бизнесом и совершать множество других операций в едином интуитивно понятном интерфейсе. Система включает в себя рекомендательную модель, которая предлагает клиенту наиболее подходящие именно для него продукты.

В интернет-банке СберБизнес представлены шесть предлагаемых банком отраслевых решений, четыре из которых нативно встроены в интерфейс: для розничной торговли, коммерческой недвижимости, грузоперевозок и сферы услуг. Эти решения помогают управлять предприятием с учетом специфики каждой отрасли. Интерфейс СберБизнеса различается в зависимости от отрасли. Он индивидуально настраивается с помощью виджетов, которые удобно комбинировать. Например, для арендодателей недвижимости это может быть график с планом и фактом оплаты и просрочками платежей на текущий месяц и виджет с отображением данных по объектам аренды.