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Проигрыш ядерной державы в войне может спровоцировать начало ядерного конфликта — Медведев

13:00 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому западному политику, написал в четверг в соцсети заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на прозвучавшие на форуме в Давосе высказывания о том, что «Россия должна проиграть».

«[Западный политикам] не приходит в голову сделать <…> элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — заметил Медведев.

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