ВСУ провели учения на белорусской границе - СМИ
21:00 21.01.2023 Источник: Газета.Ru
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения северной границе страны. Об этом заявил начальник штаба — заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в соцсети.
«На северной границе (на севере Украина граничит с Белоруссией — «Газета.Ru») прошли очередные учения подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева», — написал Павлюк.
По его словам, во время учений личный состав отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта, путем блокирования и нанесения им поражения танковыми подразделениями, огневыми группами, оснащенными бронетранспортерами, и подразделениями пехоты. Газета.Ru
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