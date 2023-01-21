ВСУ провели учения на белорусской границе - СМИ

21:00 Источник: Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения северной границе страны. Об этом заявил начальник штаба — заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в соцсети.

«На северной границе (на севере Украина граничит с Белоруссией — «Газета.Ru») прошли очередные учения подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева», — написал Павлюк.

По его словам, во время учений личный состав отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта, путем блокирования и нанесения им поражения танковыми подразделениями, огневыми группами, оснащенными бронетранспортерами, и подразделениями пехоты. Газета.Ru