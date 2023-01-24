Лукашенко заявил, что Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагает заключить пакт о ненападении, одновременно продолжая готовить у себя боевиков, которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Белоруссии.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их (боевиков — прим. ТАСС)», — отметил Лукашенко во вторник на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране. Его слова приводит агентство БелТА.