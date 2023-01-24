У погибших на берегу Каспия в Дагестане тюленей обнаружен птичий грипп
17:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследования отобранных биообразцов погибших и выброшенных в декабре прошлого года тюленей на дагестанское побережье Каспийского моря свидетельствуют об обнаружении птичьего гриппа у особей. При этом утверждать, что именно он стал причиной массовой гибели пока рано, сообщил ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.
Более 2,5 тыс. мертвых краснокнижных нерп — единственных морских млекопитающих на Каспии — были обнаружены на побережье Дагестана в начале декабря. Изучением гибели тюленей в Каспийском море занимаются ученые со всей РФ. Ситуацию с массовой гибелью краснокнижных нерп в Дагестане взяла на контроль Комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
«По первым результатам исследований [отобранных] в биообразцах особей, найденных на побережье в декабре, <…> обнаружен птичий грипп. Исследования с помощью ПЦР с праймерами на вирус гриппа типа А — дали положительный результат. Пока это только предварительные исследования и <…> исследования продолжаются. Но мы точно можем сказать, что вирус найден», — сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время устанавливается вид штамма.
По словам Гаджиева, в конце весны 2022 года на острове Малый Жемчужный (остров в северо-западной части Каспийского моря, входит в Астраханскую область, одно из основных лежбищ каспийского тюленя в Северном Каспии) была отмечена массовая гибель дикой птицы (в основном Черноголового хохотуна) от высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N1 (безопасен для людей).
Ученый отметил, что с начала года зафиксировано уже более 100 новых выбросов. «Не исключено, что их может быть больше, так как регулярные исследования не проводятся. Последний объезд нашими специалистами совместно с экспертами фонда Компас 4-5 километров южнее Махачкалы выявил выброс новых 27 мертвых тюленей», — добавил собеседник агентства. Он добавил, что есть данные, что во всем мире идет вспышка данного штамма, и от него погибают дикие животные, в том числе морские млекопитающие.
17 января сообщалось об обнаружении за несколько дней более 50 туш. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.
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