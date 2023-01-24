В Грузии назвали позорной спекуляцией заявление посольства Украины о возможной эвакуации
18:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал позорной спекуляцией заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, который не исключил эвакуации украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
«Все знают, что возобновление полетов не имеет ничего общего с притоком россиян в Грузию. Мы прошли уже три спекулятивные кампании на этот счет — одна была в марте, вторая в летний сезон, а третья после объявления мобилизации [в РФ]. И мы доказали, что все три были чистой спекуляцией. Никаких рисков не было создано для безопасности нашей страны, в том числе для безопасности проживающих в нашей стране украинцев. Все это было позорной спекуляцией и, конечно, сегодняшнее заявление Касьянова тоже позорная спекуляция», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.
Как отметил он, украинцам потребовалась бы эвакуация в том случае, если бы Грузия отправила на Украину зенитные ракетные комплексы «Бук», как того хотел Касьянов, что «было бы прямым включением Грузии в военный конфликт».
Во вторник Касьянов в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией посольство не исключает возможности обращения к международным организациям для оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии. При этом дипломат подчеркнул, что речь об эвакуации будет идти только при наличии реальных угроз жизни и безопасности украинских граждан. По его словам, Украина также изучает возможность организации специальных наземных эвакуационных маршрутов для украинцев, не имеющих средств для возвращения на родину.
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