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Пентагону сейчас нечего объявить о поставках танков «Абрамс» Украине — представитель ведомства

22:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрации США пока нечего объявить о возможности поставок американских танков Abrams («Абрамс») на Украину. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В настоящее время мне нечего объявить, а когда и если будет, мы, конечно, дадим вам знать, — сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы начать поставки Abrams Киеву. — Как всегда, мы поддерживаем тесный контакт с украинцами и нашими международными партнерами относительно наиболее срочных потребностей Украины в военной помощи, включая краткосрочные и долгосрочные».

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