Колумбия не станет передавать советское вооружение Украине

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Колумбия отказалась передавать советское вооружение Украине. Президент страны Густаво Петро заявил, что техника находится в плохом состоянии и не обслуживается.

Колумбийский лидер добавил, что Богота «не занимает ничью сторону», а выступает за мир. «Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она ни находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте», — сказал Петро. Говорит Москва