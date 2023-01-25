Колумбия не станет передавать советское вооружение Украине
10:05 25.01.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Колумбия отказалась передавать советское вооружение Украине. Президент страны Густаво Петро заявил, что техника находится в плохом состоянии и не обслуживается.
Колумбийский лидер добавил, что Богота «не занимает ничью сторону», а выступает за мир. «Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она ни находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте», — сказал Петро. Говорит Москва
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