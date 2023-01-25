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Пушилин заявил о боях в кварталах Артемовска, которые недавно удерживались ВСУ

13:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что бои сейчас идут непосредственно в кварталах Артемовска (украинское название Бахмут), которые недавно удерживались Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«В Артемовске продолжаются достаточно жесткие боевые действия. Подразделения, в частности „Вагнера“, в самом Артемовске продвигаются. Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником», — сказал он в среду в кулуарах церемонии открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

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