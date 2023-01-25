Госдума приняла закон о пробации осужденных в РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении проект базового закона «О пробации в РФ», который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных лиц.

Документом предусматривается социальная адаптация и реабилитация осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам.

Пробация будет учитывать индивидуальные особенности, обстоятельства и потребности граждан. Как отметил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, речь идет о помощи в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении необходимого образования, восстановлении утраченных связей с родственниками, документов и прав на имущество.