План поставки танков «Абрамс» Украине провальный по технологическим аспектам — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден в том, что идея поставить Украине американские танки Abrams («Абрамс») и немецкие Leopard («Леопард») «достаточно провальная» по технологическим причинам.

«Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже. Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины», — сказал он журналистам в среду.