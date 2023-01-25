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НОВОСТИ

В Белом доме не считают, что РФ собирается нанести удар по территории НАТО

22:38 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США не усматривают никаких признаков того, что РФ намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в среду.

«Я могу сказать лишь то, что мы не видим абсолютно никаких признаков того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин планировал нанести удар по территории НАТО», — сказал он.

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