В Белом доме не считают, что РФ собирается нанести удар по территории НАТО

22:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США не усматривают никаких признаков того, что РФ намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в среду.

«Я могу сказать лишь то, что мы не видим абсолютно никаких признаков того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин планировал нанести удар по территории НАТО», — сказал он.