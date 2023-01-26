Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»
11:12 26.01.2023
Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». Первые три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости предоставлены на сумму 469 млн руб.
Одновременно банк совместно с Минпромторгом работает над изменением условий программы в соответствии с потребностями своих клиентов для расширения объемов поддержки. В ближайшей перспективе планируется утверждение изменений, позволяющие выделять льготные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт.
«Сбербанк с первых дней утверждения программы «Промышленная ипотека» принимает в ней самое активное участие, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В настоящий момент мы ожидаем внесения изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк освоит их за первый квартал 2023 года. В этой связи ожидаем увеличения объема выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объемы финансирования в рамках программы».
Параметры программы промышленной ипотеки премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил в сентябре 2022 года. Она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторгом РФ определены банки, уполномоченные на предоставление льготной «промышленной ипотеки», и выделены лимиты по данной программе.
НОВОСТИ
- 11:05 26.01.2023
- СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины
- 09:20 26.01.2023
- ВСУ попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, силы РФ открыли огонь — Рогов
- 09:00 26.01.2023
- Силы РФ вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города — советник Пушилина
- 22:38 25.01.2023
- В Белом доме не считают, что РФ собирается нанести удар по территории НАТО
- 20:25 25.01.2023
- Байден анонсировал контрнаступление Украины и пообещал танки M1 Abrams
- 19:00 25.01.2023
- В течение ближайшего месяца войска Франции уйдут из Буркина-Фасо - СМИ
- 18:45 25.01.2023
- Медведев: Скоро у киевского режима вообще не останется выхода к морю...
- 18:30 25.01.2023
- General Dynamics построит для Украины 31 танк M1 Abrams - СМИ
- 18:14 25.01.2023
- Немецких «Леопардов» ждет та же участь, что и «Тигров» с «Пантерами» в годы ВОВ – Глава МВД РФ
- 17:12 25.01.2023
- Шольц категорически исключил бесполетную зону над Украиной, отправку войск или самолетов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать