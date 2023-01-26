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НОВОСТИ

Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»

11:12 26.01.2023

Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». Первые три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости предоставлены на сумму 469 млн руб.

Одновременно банк совместно с Минпромторгом работает над изменением условий программы в соответствии с потребностями своих клиентов для расширения объемов поддержки. В ближайшей перспективе планируется утверждение изменений, позволяющие выделять льготные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт.

«Сбербанк с первых дней утверждения программы «Промышленная ипотека» принимает в ней самое активное участие, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В настоящий момент мы ожидаем внесения изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк освоит их за первый квартал 2023 года. В этой связи ожидаем увеличения объема выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объемы финансирования в рамках программы».

Параметры программы промышленной ипотеки премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил в сентябре 2022 года. Она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторгом РФ определены банки, уполномоченные на предоставление льготной «промышленной ипотеки», и выделены лимиты по данной программе.

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