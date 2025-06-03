0
0
37
НОВОСТИ

На Неделе российского ритейла обсудили возможности технологического развития отрасли

19:40 03.06.2025

На Неделе российского ритейла состоялась собственная сессия Сбера «Технологии: от визионерства к реальности», в ходе которой спикеры обсудили, какие цифровые решения внедряются в ритейле, и технологии, которые будут наиболее востребованы в будущем. В сессии приняли участие Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга, Александр Белокопытов, вице-президент по развитию и трансформации направления B2B Сбербанка, Денис Сологуб, президент «Азбука Вкуса», Альберт Гусев, основатель и владелец Группы «Сладкая жизнь» (торговая сеть SPAR), Иван Мельник, директор по технологическому развитию бизнеса Х5 Tech. Модератором сессии выступил Рустам Закиров, управляющий директор по работе с клиентами торговли, с/х и международными компаниями Сбербанка.

Рустам Закиров в начале сессии отметил, что ритейл традиционно считается одной из самых технологичных и конкурентных отраслей.

«Ритейл находится ближе всего к конечному потребителю и здесь идет борьба за эффективность каждой копейки в цепочке поставок, – сказал он. – Но в этом и кроется главный вызов: недостаточно просто автоматизировать процессы «сегодня». Ритейлеры, которые выиграют завтра, – это те, кто думает на горизонте 3–5 лет, иначе они добровольно сойдут с дистанции».

Эксперт добавил, что сейчас существуют десятки и сотни «модных» технологий, но не всё, что технологически возможно и медийно привлекательно – имеет практический смысл для ритейла. По словам модератора, за шумихой часто скрываются огромные инвестиции, неготовность инфраструктуры или просто невостребованность у реального покупателя.

Спикеры сессии высказали свое мнение о внедрении технологических инноваций в отрасли.

«Сбер разрабатывает технологии и внедряет современные решения на основе GenAI, меняясь в первую очередь внутри, – подчеркнул Александр Белокопытов. – Это позволяет соответствовать актуальной технологической повестке, повышать эффективность и конкурентоспособность, а также уже сейчас помогает партнерам развивать свой бизнес, высвобождая и перераспределяя ресурсы на задачи, требующие человеческого участия».

«В Азбуке вкуса мы постоянно тестируем инновации в разных областях ритейла еще до того, как они становятся массовыми – это часть того покупательского опыта, который ждет наш покупатель, – отметил Денис Сологуб. – Так мы запускали магазин без касс и продавцов, тестировали первые кассы самообслуживания. Для нас важно оставаться на острие технологичности без потери качества, чтобы отвечать запросу клиентов на позитивные эмоции при покупке привычных товаров».

«Ритейл в России – образцовая отрасль с точки зрения скорости внедрения технологий, – считает Альберт Гусев. – В SPAR мы стараемся сохранить любимый для многих формат традиционного супермаркета, а также улучшить его за счет новых решений. Инновации позволяют повышать эффективность, делать клиентский путь удобнее и перераспределять ценные ресурсы в другие сферы».

«В Минпромторге мы поддерживаем развитие инноваций и особенно тех решений, которые позволяют автоматизировать работу магазинов и складов, уменьшить количество занятых сотрудников при сохранении эффективности, – рассказал Никита Кузнецов. – Наш ключевой фокус в 2025 году – развитие производства и применения роботов в промышленных масштабах. Приветствуем технологии, нацеленные на повышение эффективности при сохранении качества товаров и клиентского пути».

«Динамика рынка в целом и рынок труда в частности уже сейчас во многом определяют то, что будет происходить в будущем в области технологий в ритейле, – подчеркнул Иван Мельник. – Технологии являются тем самым рычагом, который может ускорить рост экономики и заместить уменьшение предложения рабочей силы. Роботизация на распределительных центрах, хабах, в магазинах, а также сквозная автоматизация рутинных процессов с помощью искусственного интеллекта и многое другое – это вызов, но мы к нему хорошо готовы. Мы ожидаем, что роботизация и внедрение ИИ частично заменят до 30% операций в магазинах и распределительных центрах к 2028 году».

XI Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла – 2025» проходит в Москве со 2 по 5 июня. Мероприятие объединяет экспертов отрасли: представителей органов власти, топ-менеджмент федеральных и региональных розничных сетей, производителей и поставщиков продукции и оборудования, представителей FMCG, логистические компании, складских девелоперов, а также отраслевые объединения ритейлеров, аналитиков и экспертов в сфере ритейла и представителей ведущих СМИ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 03.06.2025
Дания больше не считает себя частью «бережливой четверки» Евросоюза — премьер-министр
0
72
19:20 03.06.2025
Заболеваемость ВИЧ в РФ в 2024 году оказалась ниже среднемноголетних значений на 31,5%
0
130
18:40 03.06.2025
В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России
0
188
18:00 03.06.2025
США может ждать теракт в духе 11 сентября из-за нелегальных мигрантов — чиновник
0
226
17:55 03.06.2025
Сбер входит в число мировых лидеров по объему и качеству ИТ-компетенций
0
261
17:32 03.06.2025
Правительство Нидерландов уходит в отставку после распада правящей коалиции — премьер
0
280
17:25 03.06.2025
Cloud.ru: Гибридное облако станет ключевой технологией, ускоряющей внедрение ИИ
0
248
17:12 03.06.2025
НАТО просит страны Европы нарастить наземные силы ПВО в пять раз — Bloomberg
0
295
17:00 03.06.2025
Китай намерен расширить долю расчетов в нацвалютах со странами ШОС — вице-премьер
0
251
16:32 03.06.2025
В Крыму задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощную бомбу — ФСБ
0
366

Возврат к списку