На Неделе российского ритейла обсудили возможности технологического развития отрасли
19:40 03.06.2025
На Неделе российского ритейла состоялась собственная сессия Сбера «Технологии: от визионерства к реальности», в ходе которой спикеры обсудили, какие цифровые решения внедряются в ритейле, и технологии, которые будут наиболее востребованы в будущем. В сессии приняли участие Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга, Александр Белокопытов, вице-президент по развитию и трансформации направления B2B Сбербанка, Денис Сологуб, президент «Азбука Вкуса», Альберт Гусев, основатель и владелец Группы «Сладкая жизнь» (торговая сеть SPAR), Иван Мельник, директор по технологическому развитию бизнеса Х5 Tech. Модератором сессии выступил Рустам Закиров, управляющий директор по работе с клиентами торговли, с/х и международными компаниями Сбербанка.
Рустам Закиров в начале сессии отметил, что ритейл традиционно считается одной из самых технологичных и конкурентных отраслей.
«Ритейл находится ближе всего к конечному потребителю и здесь идет борьба за эффективность каждой копейки в цепочке поставок, – сказал он. – Но в этом и кроется главный вызов: недостаточно просто автоматизировать процессы «сегодня». Ритейлеры, которые выиграют завтра, – это те, кто думает на горизонте 3–5 лет, иначе они добровольно сойдут с дистанции».
Эксперт добавил, что сейчас существуют десятки и сотни «модных» технологий, но не всё, что технологически возможно и медийно привлекательно – имеет практический смысл для ритейла. По словам модератора, за шумихой часто скрываются огромные инвестиции, неготовность инфраструктуры или просто невостребованность у реального покупателя.
Спикеры сессии высказали свое мнение о внедрении технологических инноваций в отрасли.
«Сбер разрабатывает технологии и внедряет современные решения на основе GenAI, меняясь в первую очередь внутри, – подчеркнул Александр Белокопытов. – Это позволяет соответствовать актуальной технологической повестке, повышать эффективность и конкурентоспособность, а также уже сейчас помогает партнерам развивать свой бизнес, высвобождая и перераспределяя ресурсы на задачи, требующие человеческого участия».
«В Азбуке вкуса мы постоянно тестируем инновации в разных областях ритейла еще до того, как они становятся массовыми – это часть того покупательского опыта, который ждет наш покупатель, – отметил Денис Сологуб. – Так мы запускали магазин без касс и продавцов, тестировали первые кассы самообслуживания. Для нас важно оставаться на острие технологичности без потери качества, чтобы отвечать запросу клиентов на позитивные эмоции при покупке привычных товаров».
«Ритейл в России – образцовая отрасль с точки зрения скорости внедрения технологий, – считает Альберт Гусев. – В SPAR мы стараемся сохранить любимый для многих формат традиционного супермаркета, а также улучшить его за счет новых решений. Инновации позволяют повышать эффективность, делать клиентский путь удобнее и перераспределять ценные ресурсы в другие сферы».
«В Минпромторге мы поддерживаем развитие инноваций и особенно тех решений, которые позволяют автоматизировать работу магазинов и складов, уменьшить количество занятых сотрудников при сохранении эффективности, – рассказал Никита Кузнецов. – Наш ключевой фокус в 2025 году – развитие производства и применения роботов в промышленных масштабах. Приветствуем технологии, нацеленные на повышение эффективности при сохранении качества товаров и клиентского пути».
«Динамика рынка в целом и рынок труда в частности уже сейчас во многом определяют то, что будет происходить в будущем в области технологий в ритейле, – подчеркнул Иван Мельник. – Технологии являются тем самым рычагом, который может ускорить рост экономики и заместить уменьшение предложения рабочей силы. Роботизация на распределительных центрах, хабах, в магазинах, а также сквозная автоматизация рутинных процессов с помощью искусственного интеллекта и многое другое – это вызов, но мы к нему хорошо готовы. Мы ожидаем, что роботизация и внедрение ИИ частично заменят до 30% операций в магазинах и распределительных центрах к 2028 году».
XI Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла – 2025» проходит в Москве со 2 по 5 июня. Мероприятие объединяет экспертов отрасли: представителей органов власти, топ-менеджмент федеральных и региональных розничных сетей, производителей и поставщиков продукции и оборудования, представителей FMCG, логистические компании, складских девелоперов, а также отраслевые объединения ритейлеров, аналитиков и экспертов в сфере ритейла и представителей ведущих СМИ.
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