17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен в полной зависимости Украины и ее нынешнего руководства от Запада.

По мнению Медведева, президент Украины Владимир Зеленский «зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег». «Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», — написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале в четверг.