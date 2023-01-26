Без оружия и денег Запада Украина и Зеленский не просуществуют и дня — Медведев
17:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен в полной зависимости Украины и ее нынешнего руководства от Запада.
По мнению Медведева, президент Украины Владимир Зеленский «зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег». «Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», — написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале в четверг.
НОВОСТИ
- 17:12 26.01.2023
- Захар Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО
- 17:10 26.01.2023
- Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов «Аэрофлота» по SberPay
- 16:32 26.01.2023
- Британия надеется поставить танки Challenger 2 на Украину к концу марта — Минобороны
- 16:12 26.01.2023
- Чавушоглу заявил об отсутствии предложения о раздельном приеме Финляндии и Швеции в НАТО
- 16:00 26.01.2023
- Трамп на фоне решения Запада о передаче Украине танков опасается начала ядерного конфликта
- 15:32 26.01.2023
- Если бы не Украина, войска РФ стояли бы у границы Польши - Моравецкий
- 15:12 26.01.2023
- В Мюнхене задержали гражданина ФРГ по подозрению в контактах со спецслужбами РФ
- 15:00 26.01.2023
- Зеленский должен ответить за то, что отказался от Минских соглашений — Медведчук
- 14:32 26.01.2023
- Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших Россию после начала СВО
- 14:12 26.01.2023
- Запад не прекратит прокси-войну против РФ после окончания конфликта на Украине — Патрушев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать