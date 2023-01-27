«Общая дисциплина» Запада означает новую колониальную зависимость Африки — Лавров

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад требует от стран Африки не сотрудничать с РФ, чтобы «не выбиваться из общей дисциплины», под которой на Западе понимают восстановление колониальной зависимости Африканского континента в новом виде. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом.

«Знаем, что в Африке регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с российской делегацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой Запад понимает восстановление, по большому счету, колониальной зависимости, но уже в новой форме», — отметил министр.

«Никакие визиты с менторскими советами, гибридные войны Запада (в том числе на Украине) не смогут остановить развитие новых центров экономической мощи, финансового и политического влияния», — подчеркнул Лавров.