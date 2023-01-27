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НОВОСТИ

Силы РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара — советник Пушилина

13:32 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, отдельные группы заходят в город и ведут разведку боем. Об этом в пятницу заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На окраинах Угледара идут серьезные, жестокие бои. Мы действительно закрепились на юго-востоке и востоке города, сейчас там бои идут и работает артиллерия. Отдельные группы пытаются нырять и в сам город для проведения разведки боем», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

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