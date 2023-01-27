Миллион клиентов Сбера воспользовался сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году

15:55

Сервисом Сбера «Деньги до зарплаты» в 2022 году воспользовался 1 млн клиентов банка. Таким способом они смогли получить 30 млрд руб.

Сервис предназначен для тех, чья зарплата поступает на карту Сбербанка. Подать заявку можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Ее рассмотрят за несколько минут и без справок, а после одобрения деньги будут перечислены на карту.

Максимальная сумма займа – до половины зарплаты, срок – один месяц. Потратить деньги можно на любые цели, а вернуть нужно после зарплаты – сумма спишется автоматически, за два дня до этого придет напоминание.

Зарплатные клиенты Сбера также могут пользоваться бесплатным обслуживанием СберКарты, пониженной ставкой по потребительскому кредиту (ниже до 2 процентных пунктов), скидкой на налоговый вычет (до 15%) и на страховку от мошенников (20%). Для новых клиентов предусмотрены подписка СберПрайм на три месяца за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайла.

«Сервис «Деньги до зарплаты» мы запустили в мае 2021 года. С каждым месяцем он все популярнее, ведь мы предлагаем нашим зарплатным клиентам уникальную услугу, аналогов которой нет на банковском рынке, – отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева. – За полтора года им воспользовались уже 4,8 млн раз, в том числе 3,9 млн раз – в 2022 году».

Сервис значительно дешевле микрозаймов, а его условия – выгодные и прозрачные, подчеркнула она. «Например, за каждую тысячу рублей, взятую в долг, переплата составит всего 28 руб., а при общей сумме займа в 30 тыс. руб. вернуть нужно 30600 руб. – согласитесь, выгодно. Кроме того, у наших зарплатных клиентов есть еще ряд преимуществ, например, более низкие ставки по кредитам на любые цели, скидки на страховку и налоговый вычет, – добавила Екатерина Гарцева. – Поэтому получать зарплату на карту Сбера – не только удобно и надежно, но еще и выгодно».