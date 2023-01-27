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НОВОСТИ

ЕС продлил на полгода все санкции против России по Украине

17:00 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС на полгода продлил действие всех санкций против России по Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял решение продлить на 6 месяцев — до 31 июля 2023 года — санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

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