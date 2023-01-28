Реакция Турции на сожжение Корана остановила процесс вступления Швеции в НАТО
19:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, по-прежнему актуально, что без выполненного меморандума мы не исполним свою часть работы, и поэтому правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе», — сказал он.
Правительство надеется, что этим летом Швеция все же сможет вступить в НАТО. «Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе, — ответил министр на вопрос, когда Швеция может стать полноправным членом. — Конечно, недавние события не облегчили ситуацию, но, в конце концов, именно меморандум и взятые на себя обязательства должны иметь решающее значение».
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