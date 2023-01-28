Реакция Турции на сожжение Корана остановила процесс вступления Швеции в НАТО

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс вступления Швеции в НАТО «приостановился» из-за гневной реакции Турции на сожжение Корана правым экстремистом Расмусом Палуданом и демонстрациями, критикующими президента Эрдогана, но в Стокгольме все еще надеются на вхождение в альянс летом. Об этом в субботу в интервью газете «Экспрессен» заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.



«События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, по-прежнему актуально, что без выполненного меморандума мы не исполним свою часть работы, и поэтому правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе», — сказал он.



Правительство надеется, что этим летом Швеция все же сможет вступить в НАТО. «Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе, — ответил министр на вопрос, когда Швеция может стать полноправным членом. — Конечно, недавние события не облегчили ситуацию, но, в конце концов, именно меморандум и взятые на себя обязательства должны иметь решающее значение».



