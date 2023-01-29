Став снова президентом США, Трамп обещает принсти мир посредством силы

09:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий американский лидер Джо Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. Такое мнение он озвучил, выступая в субботу на митинге в штате Южная Каролина, трансляцию которого ведет телеканал «Ньюсмакс».

«Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Если кто не знал, мы находимся на грани третьей мировой», — сказал Трамп, для которого выступление в Южной Каролине стало одним из первых после того, как он объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США 2024 года. «Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось», — заявил Трамп.