0
0
0
НОВОСТИ

Став снова президентом США, Трамп обещает принсти мир посредством силы

09:06 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий американский лидер Джо Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. Такое мнение он озвучил, выступая в субботу на митинге в штате Южная Каролина, трансляцию которого ведет телеканал «Ньюсмакс».

«Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Если кто не знал, мы находимся на грани третьей мировой», — сказал Трамп, для которого выступление в Южной Каролине стало одним из первых после того, как он объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США 2024 года. «Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось», — заявил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 29.01.2023
Глава МИД Израиля: Администрация Палестины поощряет терроризм и платит тем, кто убивает евреев
0
91
20:30 28.01.2023
Запад постепенно втягивает себя в реальную, открытую войну с РФ - Гаврилов
0
1009
20:30 28.01.2023
В Гааге более 200 человек задержаны в ходе акции протеста
0
934
19:30 28.01.2023
Реакция Турции на сожжение Корана остановила процесс вступления Швеции в НАТО
0
805
19:20 28.01.2023
Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушением конституции - Арестович
0
957
18:30 28.01.2023
Премьер-министр Чехии поздравила Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом
0
886
17:50 28.01.2023
Из-за противопехотной мины «Лепесток» в Донецке ребенок получил ранение - штаб
0
743
16:40 28.01.2023
Меры по противодействию подрывной деятельности против РФ разрабатывают в Госдуме
0
884
16:30 28.01.2023
В Чехии завершился второй тур выборов президента
0
872
15:20 28.01.2023
По данным Минздрава в РФ значительно сократилось чисто курящих
0
838

Возврат к списку