Став снова президентом США, Трамп обещает принсти мир посредством силы
09:06 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Если кто не знал, мы находимся на грани третьей мировой», — сказал Трамп, для которого выступление в Южной Каролине стало одним из первых после того, как он объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США 2024 года. «Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось», — заявил Трамп.
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