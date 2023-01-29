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WSJ: Удар по оборонному заводу в Иране с помощью БПЛА нанес Израиль

19:00 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан с помощью беспилотников нанес Израиль. С таким утверждением выступила в воскресенье газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.

Как пишет издание, «Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана».

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