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В Харькове ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом

09:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове в ночь на понедельник. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

«Зафиксировано попадание <…> в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он в соцсети.

Как позднее сообщил в соцсети мэр города Игорь Терехов, в результате попадания ракеты один человек погиб и трое пострадали.

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