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Японский депутат назвала «вопросом жизни и смерти» промысел японских рыбаков у Курил

10:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промысел в российской экономической зоне в районе российских Курильских островов имеет большое значение для Японии и по сути является «вопросом жизни и смерти» для самих японских рыбаков. Такое мнение выразила в понедельник депутат от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Такако Судзуки в ходе дебатов в бюджетной комиссии в нижней палате парламента

«Для рыбаков соглашение о безопасном промысле — это вопрос жизни и смерти», — сказала она, подчеркнув, что правительство Японии должно взять на себя ответственность и оказать помощь рыбакам, которые столкнулись с трудностями в ведении промысла.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номура, комментируя высказывания депутата, отметил, что промысел в районе Курильских островов имеет важное значение для региональной экономики. Он также сказал, что в настоящее время Минсельхоз и МИД Японии прилагают усилия, чтобы провести переговоры по этой проблеме с российской стороной.

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