Европейский шахматный союз ожидает выхода ФШР из своего состава к 24 февраля
17:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский шахматный союз (ECU) ожидает, что Федерация шахмат России (ФШР) выйдет из его состава к 24 февраля. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ECU.
В апреле 2022 года наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации (ACF) после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о недопуске россиян до командных турниров.
«Любая федерация, являющаяся членом ECU, может потребовать прекращения членства в союзе и выхода из континентальной зоны. Эти зоны определяются уставом и правилами FIDE. 30 апреля 2022 года ECU получил письмо от ФШР, в котором сообщалось, что они подали заявку на членство в ACF и намерены выйти из состава ECU. На момент публикации данного релиза ФШР еще не вышла из состава союза», — говорится в заявлении ECU.
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