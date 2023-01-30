0
0
88
НОВОСТИ

Европейский шахматный союз ожидает выхода ФШР из своего состава к 24 февраля

17:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский шахматный союз (ECU) ожидает, что Федерация шахмат России (ФШР) выйдет из его состава к 24 февраля. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ECU.

В апреле 2022 года наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации (ACF) после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о недопуске россиян до командных турниров.

«Любая федерация, являющаяся членом ECU, может потребовать прекращения членства в союзе и выхода из континентальной зоны. Эти зоны определяются уставом и правилами FIDE. 30 апреля 2022 года ECU получил письмо от ФШР, в котором сообщалось, что они подали заявку на членство в ACF и намерены выйти из состава ECU. На момент публикации данного релиза ФШР еще не вышла из состава союза», — говорится в заявлении ECU.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 30.01.2023
Послу США было указано на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона — МИД РФ
0
37
17:20 30.01.2023
Сбер улучшит условия «Ипотеки для IT»
0
52
17:12 30.01.2023
США доставили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику — МО РФ
0
90
16:32 30.01.2023
Песков назвал блестящей работу кабмина на фоне прокси-войны против России
0
143
16:12 30.01.2023
ВСУ в Угледаре ведут огонь противотанковым вооружением из многоэтажек — советник Пушилина
0
177
16:00 30.01.2023
России придется учесть вероятное появление ядерного оружия США в Корее
0
212
15:32 30.01.2023
В Москве выявили 1 519 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
199
15:12 30.01.2023
ЕС не считает поставки западных танков на Украину эскалацией конфликта — представитель
0
258
15:00 30.01.2023
В Раде признали, что Украина не может распоряжаться финансами без согласования с Западом
0
273
14:32 30.01.2023
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
0
277

Возврат к списку