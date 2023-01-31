США не будут поставлять Украине истребители F-16

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов не намерена поставлять Украине американские истребители F-16. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Его спросили, планирует ли Вашингтон направить F-16 Киеву. «Нет», — цитирует американского лидера пресс-пул Белого дома.

Представитель Пентагона Джон Кирби объяснил это тем, что США и так предоставляют Украине значительные объемы военной помощи.