США не будут поставлять Украине истребители F-16
09:05 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов не намерена поставлять Украине американские истребители F-16. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.
Его спросили, планирует ли Вашингтон направить F-16 Киеву. «Нет», — цитирует американского лидера пресс-пул Белого дома.
Представитель Пентагона Джон Кирби объяснил это тем, что США и так предоставляют Украине значительные объемы военной помощи.
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