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НОВОСТИ

МВФ улучшил прогноз по ВВП РФ, ожидает его роста на 0,3% в 2023 году, на 2,1% в 2024-м

09:32 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024 году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Как следует из документа, МВФ улучшил на 2,6 процентных пункта (п. п.) свой октябрьский прогноз по росту указанного показателя в РФ на 2023 год, а также улучшил на 0,6 п. п. прогноз на 2024 год.

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