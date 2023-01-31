В Кременной нет необстреливаемых районов, но мирные жители остаются — Мирошник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирные жители остаются в расположенной у линии соприкосновения Кременной, но вынуждены постоянно прятаться в домах и подвалах, так как необстреливаемых районов в населенном пункте нет. Об этом сообщил ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник по итогам поездки к линии соприкосновения с грузом собранной волонтерами гуманитарной помощи.

«Простреливается все вдоль линии фронта. В Кременной сейчас остается 5-7 тыс. человек, сидят по домам или подвалам. Привезли им целевую гуманитарную помощь, там семей 50 с лежачими больными и около 30 с маленькими детьми. Несколько магазинов работает, есть картошка, лук, консервы, какая-то колбаса и копченая курица, печенье, пирожные долгого хранения. Аптека работает раз в неделю», — сказал Мирошник.