Украинские военные считают, что им нужно до 200 западных самолетов — СМИ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные считают, что им нужно до 200 многоцелевых самолетов западного производства, наиболее вероятным вариантом для перевооружения они считают американский истребитель F-16 (Ф-16). Об этом сообщило во вторник издание «Украинская правда» со ссылкой на официального представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.

Игнат заявил, что Воздушные силы ВСУ в несколько раз уступают ВВС России в количестве боевых самолетов. «Плюс мы уступаем в технологиях. Поэтому потребность серьезная. Необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется», — цитирует издание слова представителя командования. По подсчетам «Украинской правды», пять бригад тактической авиации начитывают до 200 самолетов.