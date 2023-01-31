Украинские военные считают, что им нужно до 200 западных самолетов — СМИ
15:32 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные считают, что им нужно до 200 многоцелевых самолетов западного производства, наиболее вероятным вариантом для перевооружения они считают американский истребитель F-16 (Ф-16). Об этом сообщило во вторник издание «Украинская правда» со ссылкой на официального представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.
Игнат заявил, что Воздушные силы ВСУ в несколько раз уступают ВВС России в количестве боевых самолетов. «Плюс мы уступаем в технологиях. Поэтому потребность серьезная. Необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется», — цитирует издание слова представителя командования. По подсчетам «Украинской правды», пять бригад тактической авиации начитывают до 200 самолетов.
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