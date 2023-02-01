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НОВОСТИ

Бразилия потеряла в 2022 году 16,3 млн гектаров леса из-за пожаров — ТВ

12:00 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия потеряла в прошлом году 16,3 млн гектаров леса по причине пожаров, что на 14% больше, чем в 2021 году. Об этом во вторник сообщил телеканал «Телесур» со ссылкой на отчет, подготовленный бразильским проектом MapBiomas («Мапбиомас»).

По его данным, Амазония пострадала больше всего, потеряв 7,9 млн гектаров леса. В большинстве случаев (70%) пожары происходят в период с августа по октябрь.

Согласно исследованию Амазонского института человека и окружающей среды (Imazon), Бразилия установила рекорд и по площади вырубленных за 2022 год лесов Амазонии — более 10 тыс. кв. км.

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