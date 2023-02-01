Южная Корея намерена испытать в будущем баллистическую ракету «большой мощности» — Рёнхап

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление оборонных разработок Республики Корея планирует испытать в «ближайшем будущем» новую баллистическую ракету «большой мощности» «Хёнму-5». Об этом сообщило в среду со ссылкой на источники агентство Рёнхап.

Ранее агентство проинформировало, что тестовый запуск состоится на полигоне Анхын в провинции Чхунчхон-Намдо 3 февраля. Предположение основывалось на том, что было издано соответствующее предупреждение, которое будет действовать в пятницу и субботу и распространяется на водное пространство в Желтом море на расстояние до 300 км. Как указывало агентство, запуск должен был быть осуществлен в рамках сдерживания растущей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.