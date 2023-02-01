Заявление Макрона, что поставки самолетов Киеву не приведут к эскалации, абсурд — Захарова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что возможная поставка военных самолетов Украине не приведет к эскалации, являются абсурдом. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на слова президента Франции Макрона, который, отвечая на вопрос о возможной поставке самолетов на Украину, отметил: „Ничего не запрещено в принципе при условии, что это в частности будет полезно для ВСУ, не приведет к эскалации конфликта и ударам по территории России, не ослабит обороноспособность самой Франции“. Это какой-то абсурд, простите, — сказал Захарова. — Вы меня, конечно, все извините, но готовность Парижа поставить Киеву истребители подтвердил французский министр обороны, он посетил 28 января Украину».

«Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — добавила дипломат.