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НОВОСТИ

В Крыму решено национализировать имущество Ахметова, Коломойского и других иностранцев

18:35 01.02.2023 Источник: Интерфакс

Собственность семи иностранных бизнесменов будет национализирована в Крыму в ближайшее время, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, на территории Республики Крым продолжается... Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета", - написал Константинов в среду в своем телеграм-канале.

Спикер перечислил семерых бизнесменов, чья собственность попадает под национализацию. Это украинские олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, украинские политики Сергей Тарута, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, а также Рафик Дау Булос и Колас Игорис. В частности, власти переведут в госсобственность виллу "Елена", кинотеатр "Сатурн IMAX" и пансионат "Горняк" в Ялте, а также имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО "Альминский завод строительных материалов".

Константинов подчеркнул, что это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные компании продолжают работать, там введены временные администрации. Затем будет проведена процедура приватизации.

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